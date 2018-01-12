Ринат Билялетдинов возглавил "СКА-Хабаровск"



Новым главным тренером "СКА-Хабаровска" назначен Ринат Билялетдинов, сообщает официальный сайт клуба.

"Наш клуб официально оформил отношения с новым тренерским штабом. Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов. Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин. Контракты наставников рассчитаны на полтора года. Добро пожаловать в "СКА-Хабаровск", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

60-летний Билялетдинов за свою карьеру тренировал "Спартак-2", МИФИ, "Локомотив" и "Рубин".

Стоит отметить, что после 20 туров "СКА-Хабаровск" занимает последнее место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "СКА-Хабаровск" арендовал защитника "Зенита". | http://soccernews.ru