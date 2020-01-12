Ринат Билялетдинов высказался о трансферной политике "Рубина"

Экс-тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов, который сейчас возглавляет "Олимп", прокомментировал трансферную политику казанского клуба.



Напомним, в декабря клуб возглавил Леонид Слуцкий.



"Едва ли ставка на молодёжь - это случайность. Плюс, конечно, и ценовая политика играет не последнюю роль. Идея понятна: подобрать лучших за умеренные деньги. Столько ведь было многомиллионных покупок в пустоту, но теперь ситуация изменилась - строится команда на вырост. Вопрос только в том, сумеет ли коллектив быстро приобрести стабильность. Пример ЦСКА показывает, что этот процесс может затянуться", - сказал Билялетдинов.

После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

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