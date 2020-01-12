Ринат Билялетдинов высказался о трансферной политике "Рубина"

Теги рубин

Ринат Билялетдинов высказался о трансферной политике "Рубина"

Экс-тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов, который сейчас возглавляет "Олимп", прокомментировал трансферную политику казанского клуба.

Напомним, в декабря клуб возглавил Леонид Слуцкий.

"Едва ли ставка на молодёжь - это случайность. Плюс, конечно, и ценовая политика играет не последнюю роль. Идея понятна: подобрать лучших за умеренные деньги. Столько ведь было многомиллионных покупок в пустоту, но теперь ситуация изменилась - строится команда на вырост. Вопрос только в том, сумеет ли коллектив быстро приобрести стабильность. Пример ЦСКА показывает, что этот процесс может затянуться", - сказал Билялетдинов.

После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

А еще: "Барселона" вводит новые жесткие правила для игроков| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"

Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов