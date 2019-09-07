Ринат Билялетдинов: "Жирков - легенда сборной? Наверное, будет так"
Экс-главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал, что думает о матче сборной России с Шотландией. Об этом сообщает Sport24.
"Когда наши пропустили, то я сказал, что отыграются. Может, мы вышли вялыми, акклиматизация, бывает такое.
Жирков - легенда сборной? Я бы присвоил это звание чуть позднее, но, наверное, будет так.
Можно сказать, что наши уже заняли второе место, я еще до старта отбора говорил об этом.
Рад за Дзюбу, а Чалов помогает молодежной сборной, это немаловажно. Забивает Артем — молодец", - сказал Билялетдинов.
Россия с 12 очками занимает 2 место в группе I, Шотландия с 6 баллами располагается на 4 позиции.
9 сентября в шестом туре чемпионата Европы сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде. Начало - в 21:45 (мск).
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