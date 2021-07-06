Ринат Дасаев высказался о лимите на легионеров в РПЛ

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Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о лимите на иностранных футболистов в российском чемпионате.

"Мы можем сколько угодно жаловаться на отсутствие результата, но ничего не изменится. Выход один – надо ужесточить лимит.

В составе должны играть максимум четыре легионера. Тогда наши игроки начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные. А то сейчас к нам приезжает неликвид, который просто никому не нужен в Европе.

Потолок зарплат тоже надо ввести: молодые игроки получают в несколько раз больше тренера, как они могут его слушать и уважать? Тренер пытается что-то донести, а он для них никто.

У нас все клубы под завязку забиты легионерами, никакого продвижения вперед с такой системой ждать не стоит. В "Краснодаре" восемь легионеров играют на поле, а все русские сидят на лавке. Как им прорваться? Никакого развития с такой системой не будет", – сказал Дасаев.

Напомним, что сборная России заняла четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией на чемпионате Европы.

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