Рио Фердинанд: "Было бы приятно видеть Неймара в "Манчестер Юнайтед"

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Рио Фердинанд: "Было бы приятно видеть Неймара в "Манчестер Юнайтед"Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд высказался о трансфере Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"Неймар был продан за 222 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" является одним из самых богатых клубов в мире. Поэтому мне было бы приятно увидеть, если бы он перешел в "Манчестер Юнайтед", - приводит слова бывшего футболиста SquawkaNews.

Напомним, в сети Интернет запустили счетчик заработной платы Неймара. | soccernews.ru

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