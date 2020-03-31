Рио Фердинанд дал "Манчестер Юнайтед" совет по трансферам

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" стоит серьёзно потратиться на двух атакующих футболистов.

Речь идёт о вингере дортмундской "Боруссии" Джейдоне Санчо и форварде "Тоттенхэма" Харри Кейне.

По мнению Фердинанда, "МЮ" сможет купить этих игроков за примерно 260 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний Санчо забил 17 мячей и сделал 19 ассистов в 35 матчах. 26-летний Кейн отличился 17 голами и 2 результативными передачами в 25 играх.

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