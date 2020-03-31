Рио Фердинанд дал "Манчестер Юнайтед" совет по трансферам
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" стоит серьёзно потратиться на двух атакующих футболистов.
Речь идёт о вингере дортмундской "Боруссии" Джейдоне Санчо и форварде "Тоттенхэма" Харри Кейне.
По мнению Фердинанда, "МЮ" сможет купить этих игроков за примерно 260 миллионов евро.
В текущем сезоне 20-летний Санчо забил 17 мячей и сделал 19 ассистов в 35 матчах. 26-летний Кейн отличился 17 голами и 2 результативными передачами в 25 играх.
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|3
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18