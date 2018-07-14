Рио Фердинанд готов помочь Дзюбе устроиться в одном из клубов АПЛ

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Рио Фердинанд готов помочь Дзюбе устроиться в одном из клубов АПЛ

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд готов помочь форварду "Зенита" Артёму Дзюбе устроиться в одном из клубов АПЛ.

"Дзюба мне очень понравился. Если бы я тренировал какую-нибудь команду, я определённо присмотрелся бы к этому нападающему. Против него очень сложно играть, он физически силён. В играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен. Мне кажется, если бы он попал в подходящую команду АПЛ, то мог бы стать там звездой. Какая у него стоимость? Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба - хороший выбор для многих команд в Англии сейчас" - сказал Фердинанд.

Напомним, что сам Дзюба признавался, что хочет попробовать свои силы в АПЛ. Интерес к россиянину проявляют "Кардифф Сити" и "Уотфорд". | http://soccernews.ru

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