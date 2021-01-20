Рио Фердинанд хочет войти в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил о желании стать частью тренерского штаба "красных дьяволов". Он с удовольствием примет предложение, если оно поступит.
"Мне было бы очень интересно это. "Манчестер Юнайтед" - моя любовь. Вы переходите в "Манчестер Юнайтед" и играете там 12 с лишним лет, ну как можно не влюбиться в этот клуб. Так что да, я наверняка бы обсудил возможность поработать в команде в какой-либо роли, — сказал Фердинанд в подкасте Stretford Paddock.
На данный момент в число помощников Уле Гуннара Сульшера, входят два бывших игрока "МЮ" Майкл Кэррик и Даррен Флетчер. Сам главный тренер также защищал цвета клуба из Манчестера.
Напомним, Фердинанд в составе "Манчестер Юнайтед" 6 раз выигрывал АПЛ, становился победителем Лиги чемпионов (2007/08) и клубного чемпионата мира (2008).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18