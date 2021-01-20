Рио Фердинанд хочет войти в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"

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Рио Фердинанд хочет войти в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил о желании стать частью тренерского штаба "красных дьяволов". Он с удовольствием примет предложение, если оно поступит.

"Мне было бы очень интересно это. "Манчестер Юнайтед" - моя любовь. Вы переходите в "Манчестер Юнайтед" и играете там 12 с лишним лет, ну как можно не влюбиться в этот клуб. Так что да, я наверняка бы обсудил возможность поработать в команде в какой-либо роли, — сказал Фердинанд в подкасте Stretford Paddock.

На данный момент в число помощников Уле Гуннара Сульшера, входят два бывших игрока "МЮ" Майкл Кэррик и Даррен Флетчер. Сам главный тренер также защищал цвета клуба из Манчестера.

Напомним, Фердинанд в составе "Манчестер Юнайтед" 6 раз выигрывал АПЛ, становился победителем Лиги чемпионов (2007/08) и клубного чемпионата мира (2008).

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