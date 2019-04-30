Рио Фердинанд может получить серьёзную должность в руководстве "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедрио фердинандэд вудворд

Рио Фердинанд может получить серьёзную должность в руководстве "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд провёл встречу с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, стороны обсуждали возможное назначение 40-летнего экс-футболиста на пост спортивного директора.

В приглашении Фердинанда на эту должность лично заинтересованы владельцы "красных дьяволов" - семья Глейзеров.

Если звёздный англичанин примет предложение, то будет заниматься трансферной стратегией, а также связью между руководством и главным тренером команды.

Фердинанд выступал за "МЮ" с 2002 по 2014 год, сыграл 455 матчей и забил 8 голов.

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