Рио Фердинанд назвал защитника, которого должен купить "Манчестер Юнайтед"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал защитника, которого должны купить "красные дьяволы" до закрытия летнего трансферного окна.
"Магуайр отлично проявил себя на Чемпионате Мира, но среди доступных на рынке игроков для меня он не первый выбор. И днём, и ночью я бы выбрал Тоби Алдервейрелда, потому что он подходит стилю игры "Юнайтед" - цитирует Фердинанда Goal.com.
Напомним, что "Лестер" не хочет продавать Магуайра, а "Тоттенхэм" готов расстаться с Алдервейрелдом, но требует за него около 65 миллионов евро.
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