Рио Фердинанд о возможной продаже Погба: "Эд Вудворд, не делай этого"

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд призвал "Манчестер Юнайтед" не продавать своего полузащитника Поля Погба, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом".

Так, в своем твиттере бывший футболист написал: " Не делай этого, Эд Вудворд. "Манчестер Юнайтед" является родным клубом для Поля Погба. Затушите эти слухи как можно скорее ".

Напомним, стала известна финансовая сторона возможного контракта Погба с "Барселоной". | soccernews.ru