Рио Фердинанд остался доволен трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд остался доволен летней трансферной кампанией "красных дьяволов".

"Теперь Уле работает со своей командой. Было определенное похмелье после прежних тренеров, но теперь "Юнайтед" провел одну из лучших трансферных кампаний за многие годы.

Сульшер взял двух проверенных чемпионов, игроков мирового уровня, причем один из них входит в число величайших футболистов в истории. Также пришел еще один игрок, от которого мы ждем, что он доберется до мирового уровня.

Год за годом команда при Сульшере прибавляла, и если в этом году тенденция сохранится, "Манчестер" должен получить реальный шанс выиграть как минимум один крупный трофей", – сказал Фердинанд.

Напомним, что прошедшим летом "МЮ" подписали Джейдона Санчо из "Боруссии Дортмунд" за 85 миллионов евро, Рафаэля Варана из мадридского "Реала" за 45 миллионов, а также Криштиану Роналду из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

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