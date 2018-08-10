Рио Фердинанд: "Поведение Моуринью не сулит ничего хорошего для "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюрио фердинанд

Рио Фердинанд: "Поведение Моуринью не сулит ничего хорошего для "Манчестер Юнайтед"Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд раскритиковал поведение главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"С "Манчестер Юнайтед" сейчас связано слишком много негативных моментов. Когда ты являешься частью этой команды и слышишь много негативных отзывов, а из уст главного тренера не издается и малейшего положительного звука, то это не сулит ничего хорошего.

Если бы я сейчас был молодым футболистом и слушал и читал то, что Моуринью говорит об игроках дубля, которые, по его мнению, не будут играть никакой роли в новом сезоне, я бы не был уверен в этом проекте. Общественность воспринимает плохое настроение, которое царит в данный момент в клубе - и это не хорошо. Моуринью должен внушать уверенность в своих игроков", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Лестера". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 1 3
2 Борнмут 1 3
3 Кристал Пэлас 1 3
4 Уотфорд 1 3
5 Манчестер Юнайтед 1 3
6 Тоттенхэм 1 3
7 Эвертон 1 1
8 Вулверхэмптон 1 1
9 Арсенал Лондон 0 0
10 Бернли 0 0
11 Ливерпуль 0 0
12 Манчестер Сити 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
18 Кардифф Сити 1 0
19 Фулхэм 1 0
20 Хаддерсфилд Таун 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов