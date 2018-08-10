Рио Фердинанд: "Поведение Моуринью не сулит ничего хорошего для "Манчестер Юнайтед"

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд раскритиковал поведение главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

" С "Манчестер Юнайтед" сейчас связано слишком много негативных моментов. Когда ты являешься частью этой команды и слышишь много негативных отзывов, а из уст главного тренера не издается и малейшего положительного звука, то это не сулит ничего хорошего.

Если бы я сейчас был молодым футболистом и слушал и читал то, что Моуринью говорит об игроках дубля, которые, по его мнению, не будут играть никакой роли в новом сезоне, я бы не был уверен в этом проекте. Общественность воспринимает плохое настроение, которое царит в данный момент в клубе - и это не хорошо. Моуринью должен внушать уверенность в своих игроков ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Лестера". | soccernews.ru