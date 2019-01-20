Рио Фердинанд раскритиковал Жоржиньо

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд не лестно высказался об игре полузащитника "Челси" Жоржиньо.

"Жоржиньо отлично задает темп игре. Он делает около двух тысяч передач, однако при этом ни одной голевой.

Также он плох при обороне. Выходит, что он не помогает команде ни в защите, ни в атаке" - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

В этом сезоне Жоржиньо провел 26 матчей, в которых отметился одним голом.

Напомним, что вчера "Челси" уступил "Арсеналу" в лондонском дерби (0:2).

Читайте также: Все выпускники академии, которых «Челси» продал в последние годы. О чьём уходе лондонцы жалеют? | http://soccernews.ru