Рио Фердинанд раскритиковал Жоржиньо

Теги челсижоржиньорио фердинанд

Рио Фердинанд раскритиковал Жоржиньо

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд не лестно высказался об игре полузащитника "Челси" Жоржиньо.

"Жоржиньо отлично задает темп игре. Он делает около двух тысяч передач, однако при этом ни одной голевой.

Также он плох при обороне. Выходит, что он не помогает команде ни в защите, ни в атаке" - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

В этом сезоне Жоржиньо провел 26 матчей, в которых отметился одним голом.

Напомним, что вчера "Челси" уступил "Арсеналу" в лондонском дерби (0:2).   

Читайте также: Все выпускники академии, которых «Челси» продал в последние годы. О чьём уходе лондонцы жалеют? | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" согласовал переход Мораты

"Атлетико" согласовал переход Мораты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов