Рио Фердинанд рассказал, кто еще может усилить "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мыслями о возможном усилении "красных дьяволов".

"Сауль Ньигес идеально подошел бы "Юнайтед". Несколько лет назад за него просили 221 тысячи долларов, 55-69 миллионов долларов. В нынешней ситуации это отличная цена за игрока, у которого есть опыт выступления в Лиге чемпионов. Я его большой поклонник. Если у вас есть возможность заполучить его, сделайте это.

Также команду может усилить Деклан Райс. Я его фанат, хочу видеть, как он будет прогрессировать. Летом в сборной Англии он был великолепен", — сказал Фердинанд в подкасте FIVE.

Также не пропустите: "Атлетико" согласовал трансфер Влаховича. | http://soccernews.ru