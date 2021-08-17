Рио Фердинанд рассказал, кто еще может усилить "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мыслями о возможном усилении "красных дьяволов".
"Сауль Ньигес идеально подошел бы "Юнайтед". Несколько лет назад за него просили 221 тысячи долларов, 55-69 миллионов долларов. В нынешней ситуации это отличная цена за игрока, у которого есть опыт выступления в Лиге чемпионов. Я его большой поклонник. Если у вас есть возможность заполучить его, сделайте это.
Также команду может усилить Деклан Райс. Я его фанат, хочу видеть, как он будет прогрессировать. Летом в сборной Англии он был великолепен", — сказал Фердинанд в подкасте FIVE.
Также не пропустите: "Атлетико" согласовал трансфер Влаховича. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Шакира лестно высказалась о Пике
-
Рио Фердинанд рассказал, кто еще может усилить "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" согласовал трансфер Влаховича
-
Роналду не вернется в "Реал"
-
Пирло не намерен завершать карьеру тренера
-
Кейн вернулся к тренировкам с "Тоттенхэмом"
-
Опубликована символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
"Реал" может продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
-
Официально: Абрахам - новый игрок "Ромы"
-
Мамаев прописался в Ростове-на-Дону по адресу кафе
-
"Бавария" представила новую форму
-
"Спартак" бесплатно подпишет экс-защитника "Арсенала"
-
Стало известно, когда Модрич завершит карьеру в сборной Хорватии
-
"Атлетико" отдал 20-летнего воспитанника в аренду "Осасуне"
-
Осипенко прокомментировал дебютный вызов в сборную России
-
Агент Жиго назвал причину возможного ухода француза из "Спартака"
-
"Рома" нацелилась на швейцарского хавбека
-
"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд АПЛ ради Кейна
-
В "Спартаке" отреагировали на интерес "Сельты" к Понсе
-
Варан провёл первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18