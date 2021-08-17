Рио Фердинанд рассказал, кто еще может усилить "Манчестер Юнайтед"

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Рио Фердинанд рассказал, кто еще может усилить "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мыслями о возможном усилении "красных дьяволов".

"Сауль Ньигес идеально подошел бы "Юнайтед". Несколько лет назад за него просили 221 тысячи долларов, 55-69 миллионов долларов. В нынешней ситуации это отличная цена за игрока, у которого есть опыт выступления в Лиге чемпионов. Я его большой поклонник. Если у вас есть возможность заполучить его, сделайте это.

Также команду может усилить Деклан Райс. Я его фанат, хочу видеть, как он будет прогрессировать. Летом в сборной Англии он был великолепен", — сказал Фердинанд в подкасте FIVE.

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