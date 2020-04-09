Рио Фердинанд рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что в 2008 году был близок к переходу в "Барселону".

"Клуб связывался с моим агентом и провёл переговоры. А я лично общался с Франком Райкардом, но не о трансфере. Я всегда хотел попробовать поиграть за границей. Единственное, что могло меня остановить - достижение успеха в родной стране. И мне повезло попасть в такой великий клуб как "Манчестер Юнайтед".

Мы победили "Барселону" и выиграли Лигу Чемпионов и я спросил у себя: зачем уезжать из клуба-чемпиона Европы в другую команду, находившуюся на переходном этапе? В тот момент Хави, Иньеста, Месси не являлись теми игроками, которыми они стали три или четыре года спустя. Так что в то время в "Барселоне" была совсем другая ситуация", - сказал Фердинанд в интервью BT Sport.

Английский центрбек выступал за "МЮ" с 2002 по 2014 год и выиграл с "красными дьяволами" 14 трофеев.

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