Рио Фердинанд сделал выбор между Рамосом и ван Дейком

Известный в прошлом английский защитник Рио Фердинанд сделал выбор между двумя игроками центра обороны - Серхио Рамосом и Вирджилом ван Дейком.

"Ван Дейк - фантастический футболист. Потенциально он является лучшим центральным защитником мира, но не прямо сейчас. Думаю, что он сам согласился бы с этим. Я считаю лучшим в мире на этой позиции Серхио Рамоса. Он всегда находится в центре событий и помогает "Реалу" выигрывать трофеи", - цитирует Фердинанда BT Sport.

В текущем сезоне 32-летний Рамос сыграл за "Реал" 39 матчей, забил 11 мячей и сделал 2 ассиста. В активе 27-летнего ван Дейка 36 игр, 3 гола и 2 результативные передачи.

Что касается трофеев, то испанец в течение карьеры завоевал 23 кубка, а голландец - 2.

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