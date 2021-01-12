Рио Фердинанд сравнил новичка "Манчестер Юнайтед" с Роналду

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высоко отозвался о новичке "красных дьяволов" Амаде Траоре.

Напомним, что английский клуб купил 18-летнего футболиста, играющего на позиции вингера, у "Аталанты".

"Этот парень может покорить мир. Не хочу давить на него ожиданиями как от Роналду, но про Криштиану тоже никто не знал за пределами Португалии, когда мы покупали его. В этом плане Амад похож на Роналду. Если он правильно будет развивать свой талант, то станет суперзвездой", - цитирует Фердинанда Goal.com.

Роналду выступал за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год и выиграл с командой 9 трофеев.

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