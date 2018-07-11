Рио Фердинанд в восторге от игры Мбаппе

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд поделился мнением об игре нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Скорость Мбаппе - это незаконно. Ему всего 19 лет, а он уже заставляет паниковать защитников. Как противостоять ему? Нужно просить партнёров о помощи. Нельзя позволять ему спокойно получать мяч и оставлять один в один с защитником" - цитирует Фердинанда Daily Mail.

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