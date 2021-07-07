Рио Фердинанд вспомнил игру против "Барселоны" в финале ЛЧ 2011

Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил игру против "Барселоны" в финале Лиги чемпионов 2011 года, в котором каталонцы уверенно выиграли со счетом 3:1.

"Это было здесь, на "Уэмбли", и в том матче "Барселона" нас унизила. У нас было очень мало уверенности в себе. Ты пытаешься отобрать мяч у Бускетса после аута, кричишь: "Дайте мне мяч, дайте мне мяч". А он говорит: "Нет, Фердинанд, Видич... Бум, бум, бум". Из-за Бускетса я чувствовал себя игроком из низшей лиги.

Бускетс в той игре был боссом. Это потрясающий игрок, за которым приятно наблюдать", – сказал Фердинанд для ВВС.

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