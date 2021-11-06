Рио Фердинанд ярко ответил критикам Роналду

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Рио Фердинанд ярко ответил критикам Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд встал на защиту нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

"Как я отношусь к людям, которые критикуют Криштиану за слабый прессинг? Они - идиоты. Мы говорим не про обычного человека с улицы, а, возможно, про величайшего бомбардира в истории футбола. Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал. "Реал" брал пикового Роналду не для прессинга. Почему вы хотите этого сейчас? Для меня в этом нет никакого смысла.

Главное качество Левандовски - это прессинг? Кейн? Агуэро? Говорили ли люди, что они невероятно прессингуют? Такого не было. Занимается ли прессингом Месси? Нет, он тоже обходится без этого", - цитирует Фердинанда Goal.com.

36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа. С тех пор португалец забил 9 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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