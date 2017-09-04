Ришарлисон мечтает играть за дортмундскую "Боруссию"

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Ришарлисон мечтает играть за дортмундскую "Боруссию"

Атакующий полузащитник "Уотфорда" Ришарлисон признался, что мечтает играть за дортмундскую "Боруссию".

"Сначала хочу войти в историю "Уотфорда", а потом осуществить свою мечту - перейти в дортмундскую "Боруссию". Я всегда говорил об этом в интервью" - цитирует 20-летнего бразильца Esporte Interativo.

Напомним, что Ришарлисон перешёл из "Флуминенсе" в "Уотфорд" прошлым летом за 12,5 миллионов евро. 

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