Ришарлисон может перейти в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Эвертона" Ришарлисону, сообщает UOL.

По сведениям издания, на приобретении игрока настаивает лично главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который уже провел встречу с его агентом. "Эвертон" оценивает форварда не менее, чем в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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