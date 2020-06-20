Ришарлисон не включил ван Дейка в топ-3 лучших защитников мира

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Ришарлисон не включил ван Дейка в топ-3 лучших защитников мира

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон высказался об уровне игры защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

Напомним, что уже в воскресенье команды проведут дерби в рамках 30-го тура АПЛ.

"Слышал, что люди много говорят о нём. Безусловно, он классный защитник, но я уже обводил его. Да, он стал одним из трёх лучших футболистов мире по итогам прошлого года, но, на мой взгляд, есть защитники и получше. Кто? Тиаго Силва, Серхио Рамос, Маркиньос", - цитирует Ришарлисона Daily Mail.

В 2019 году ван Дейк занял второе место в голосовании за обладателя "Золотого мяча", уступив только Лионелю Месси из "Барселоны".

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