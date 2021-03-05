Ришарлисон установил рекорд АПЛ

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Ришарлисон установил рекорд АПЛ

Нападающему "Эвертона" Ришарлисону покорилось новое достижение в английской Премьер-лиге.

23-летний футболист "ирисок" забил в четырёх матчах АПЛ подряд - в ворота "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Саутгемптона" и "Вест Бромвича". 

Как сообщает Opta, ранее подобное не удавалось ни одному бразильцу.

Напомним, что Ришарлисон перебрался в Англию в 2017 году. До "Эвертона" он выступал за "Уотфорд".

Не пропустите: "Ливерпуль" установил клубный антирекорд. | http://soccernews.ru
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