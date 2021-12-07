Ришарлисон вышел на третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ среди бразильцев

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Ришарлисон вышел на третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ среди бразильцев

Фото инстаграм Ришарлисона

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон забил 41-й мяч в рамках английской Премьер-лиги, поразив накануне ворота "Арсенала" (2:1).

По числу голов в АПЛ среди бразильцев лидер "ирисок" сравнялся с бывшим полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. По этому показателю они делят третье место в истории турнира.

Чаще них в чемпионате Англии отличались только Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", 52) и Роберто Фирмино ("Ливерпуль", 70).

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