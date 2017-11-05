Ришарлисон забил четвертый гол в АПЛ на выезде и уступает только Салаху и Кейну

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на выезде играет с "Эвертоном".

Счет в этом поединке открыл нападающей гостей Ришарлисон.

Этот гол стал четвертым для 20-летнего бразильца в этом сезоне, который он забил в гостях.

По этому показателю Ришарлисон уступает только Мохамеду Салаху (5) и Харри Кейну (6).

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