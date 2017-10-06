Ритер вернулся в "Шальке"

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сашей Ритером.

34-летний футболист покинул гельзенкирхенский клуб по окончании прошлого сезона в статусе свободного агента, однако не сумел найти себе новую команду.

В итоге Ритер решил вернуться в "Шальке". Бек заключил с "кобальтовыми" соглашение до лета 2018 года.

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