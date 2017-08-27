"Риу Аве" – "Бенфика" - 1:1 (обзор)

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"Риу Аве" – "Бенфика" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча четвёртого тура чемпионата Португалии между "Риу Аве" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Фейренсе" сильнее "Чавеса", "Бенфика" не сумела обыграть "Риу Аве". | http://soccernews.ru

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