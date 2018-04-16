"Риу Аве" и "Тондела" сыграли вничью

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"Риу Аве" и "Тондела" сыграли вничью

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии "Риу Аве" в родных стенах расписал мировую с "Тонделой".

"Риу Аве" – "Тондела" - 1:1

Голы: Лопес, 25 - 1:0, Томане, 52 (пенальти) - 1:1.

Не пропустите: В матче за шесть очков "Порту" обыграл "Бенфику", благодаря голу на 90-й минуте. | http://soccernews.ru

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7 Дешпортиво Чавес 30 38
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10 Портимоненсе 30 35
11 Белененсиш 30 33
12 КД Тондела 30 32
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