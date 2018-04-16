"Риу Аве" и "Тондела" сыграли вничью
В рамках 30-го тура чемпионата Португалии "Риу Аве" в родных стенах расписал мировую с "Тонделой".
"Риу Аве" – "Тондела" - 1:1
Голы: Лопес, 25 - 1:0, Томане, 52 (пенальти) - 1:1.
Не пропустите: В матче за шесть очков "Порту" обыграл "Бенфику", благодаря голу на 90-й минуте. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|30
|76
|2
|Бенфика
|30
|74
|3
|Спортинг Лиссабон
|30
|71
|4
|Брага
|30
|68
|5
|Рио Аве
|30
|44
|6
|Маритиму
|30
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|30
|38
|8
|Боавишта
|30
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|30
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|35
|11
|Белененсиш
|30
|33
|12
|КД Тондела
|30
|32
|13
|Витория Сетубал
|30
|29
|14
|Морейренсе ФК
|30
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|30
|28
|16
|Дешпортиво Авеш
|30
|28
|17
|Эшторил
|30
|26
|18
|Фейренсе
|30
|24