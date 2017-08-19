"Риу Аве" на своём поле был сильнее "Портимоненсе"
В рамках третьего тура чемпионата Португалии "Риу Аве" дома выиграл у "Портимоненсе" со счётом 2:0.
"Риу Аве" – "Портимоненсе" - 2:0
Голы: Баррето, 50 - 1:0, Гедеш, 67 - 2:0.
"Риу Аве": Кассио, Марсело, Телес, Лионн (Элизеу Наджак, 38), Маркао Тейшейра, Пеле, Тарантини, Баррето (Нуну Сантуш, 79), Жералдеш (Педру Морейра, 70), Рубен Рибейру, Гедеш.
"Портимоненсе": Рикарду Феррейра, Лукас, Агбеньену, Пессоа, Фернандеш, Фабрисио, Педру Са, Бруно Табата (Эзе, 86), Эвертон, Паулиньо (Пиреш, 71), Веллингтон (Манафа, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21