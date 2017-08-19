"Риу Аве" на своём поле был сильнее "Портимоненсе"

В рамках третьего тура чемпионата Португалии "Риу Аве" дома выиграл у "Портимоненсе" со счётом 2:0.

"Риу Аве" – "Портимоненсе" - 2:0

Голы: Баррето, 50 - 1:0, Гедеш, 67 - 2:0.

"Риу Аве": Кассио, Марсело, Телес, Лионн (Элизеу Наджак, 38), Маркао Тейшейра, Пеле, Тарантини, Баррето (Нуну Сантуш, 79), Жералдеш (Педру Морейра, 70), Рубен Рибейру, Гедеш.

"Портимоненсе": Рикарду Феррейра, Лукас, Агбеньену, Пессоа, Фернандеш, Фабрисио, Педру Са, Бруно Табата (Эзе, 86), Эвертон, Паулиньо (Пиреш, 71), Веллингтон (Манафа, 71).

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