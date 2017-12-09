"Риу Аве" на своём поле одержал волевую победу над "Морейренсе"
В рамках 14-го тура чемпионата Португалии "Риу Аве" дома переиграл "Морейренсе" со счётом 2:1. На гол Рональдо Пеньи дублем ответил Жоау Новайш.
"Риу Аве" – "Морейренсе" - 2:1
Голы: Пенья, 55 - 0:1, Жоау Новайш, 73 - 1:1, Жоау Новайш, 89 - 2:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|13
|33
|2
|Спортинг Лиссабон
|13
|33
|3
|Бенфика
|13
|30
|4
|Брага
|13
|28
|5
|Маритиму
|13
|24
|6
|Рио Аве
|14
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|13
|20
|8
|Боавишта
|13
|17
|9
|Портимоненсе
|13
|16
|10
|Белененсиш
|13
|16
|11
|Дешпортиво Чавес
|13
|15
|12
|Дешпортиво Авеш
|13
|13
|13
|КД Тондела
|13
|12
|14
|Пасуш де Феррейра
|13
|12
|15
|Фейренсе
|13
|11
|16
|Витория Сетубал
|13
|10
|17
|Морейренсе ФК
|14
|8
|18
|Эшторил
|13
|8