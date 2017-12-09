"Риу Аве" на своём поле одержал волевую победу над "Морейренсе"

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии "Риу Аве" дома переиграл "Морейренсе" со счётом 2:1. На гол Рональдо Пеньи дублем ответил Жоау Новайш.

"Риу Аве" – "Морейренсе" - 2:1

Голы: Пенья, 55 - 0:1, Жоау Новайш, 73 - 1:1, Жоау Новайш, 89 - 2:1.

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