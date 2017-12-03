"Риу Аве" сильнее "Тонделы" и другие результаты 13-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.

"Морейренсе" – "Маритиму" - 1:1

Голы: Тозе, 26 (пенальти) - 1:0, Драузио, 30 - 1:1.

Удаление: Белькаруи (70) - "Морейренсе".



"Тондела" – "Риу Аве" - 1:3

Голы: Пеле, 9 (пенальти) - 0:1, Гедеш, 47 - 0:2, Томане, 53 - 1:2, Рубен Рибейру, 81 - 1:3.



"Чавес" - "Боавишта" - 0:0

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