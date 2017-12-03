"Риу Аве" сильнее "Тонделы" и другие результаты 13-го тура чемпионата Португалии
В субботу в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.
"Морейренсе" – "Маритиму" - 1:1
Голы: Тозе, 26 (пенальти) - 1:0, Драузио, 30 - 1:1.
Удаление: Белькаруи (70) - "Морейренсе".
"Тондела" – "Риу Аве" - 1:3
Голы: Пеле, 9 (пенальти) - 0:1, Гедеш, 47 - 0:2, Томане, 53 - 1:2, Рубен Рибейру, 81 - 1:3.
"Чавес" - "Боавишта" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|13
|33
|2
|Спортинг Лиссабон
|13
|33
|3
|Бенфика
|13
|30
|4
|Брага
|12
|25
|5
|Маритиму
|13
|24
|6
|Рио Аве
|13
|20
|7
|Боавишта
|13
|17
|8
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|9
|Белененсиш
|13
|16
|10
|Портимоненсе
|12
|15
|11
|Дешпортиво Чавес
|13
|15
|12
|КД Тондела
|13
|12
|13
|Пасуш де Феррейра
|12
|12
|14
|Фейренсе
|12
|11
|15
|Дешпортиво Авеш
|12
|10
|16
|Витория Сетубал
|12
|10
|17
|Морейренсе ФК
|13
|8
|18
|Эшторил
|12
|7