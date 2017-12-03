"Риу Аве" сильнее "Тонделы" и другие результаты 13-го тура чемпионата Португалии

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"Риу Аве" сильнее "Тонделы" и другие результаты 13-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.

"Морейренсе" – "Маритиму" - 1:1

Голы: Тозе, 26 (пенальти) - 1:0, Драузио, 30 - 1:1.

Удаление: Белькаруи (70) - "Морейренсе".


"Тондела" – "Риу Аве" - 1:3

Голы: Пеле, 9 (пенальти) - 0:1, Гедеш, 47 - 0:2, Томане, 53 - 1:2, Рубен Рибейру, 81 - 1:3.


"Чавес" - "Боавишта" - 0:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 13 33
2 Спортинг Лиссабон 13 33
3 Бенфика 13 30
4 Брага 12 25
5 Маритиму 13 24
6 Рио Аве 13 20
7 Боавишта 13 17
8 Витория Гимарайнш 12 17
9 Белененсиш 13 16
10 Портимоненсе 12 15
11 Дешпортиво Чавес 13 15
12 КД Тондела 13 12
13 Пасуш де Феррейра 12 12
14 Фейренсе 12 11
15 Дешпортиво Авеш 12 10
16 Витория Сетубал 12 10
17 Морейренсе ФК 13 8
18 Эшторил 12 7
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