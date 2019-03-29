Ривалдо: "280 миллионов за Мбаппе? Не существует футболиста, который оправдал бы такие инвестиции"

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Ривалдо: "280 миллионов за Мбаппе? Не существует футболиста, который оправдал бы такие инвестиции"

Легендарный бразильский футболист Ривалдо поделился мыслями касательно возможной стоимости трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" готов заплатить за 20-летнего француза 280 миллионов евро.

"Читал в прессе, что Мбаппе может перейти в "Реал" за 280 миллионов евро. Но платить такую сумму за одного игрока - это слишком. Даже Месси, Роналду или Неймар не стоят 280 миллионов. Талант Мбаппе неоспорим. Но не существует футболиста, который оправдал бы такие инвестиции", - приводит слова Ривалдо AS.

На сегодняшний день Мбаппе является самым дорогостоящим футболистом по версии Transfermarkt. Его цена - 200 миллионов евро.

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