Ривалдо: "280 миллионов за Мбаппе? Не существует футболиста, который оправдал бы такие инвестиции"
Легендарный бразильский футболист Ривалдо поделился мыслями касательно возможной стоимости трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" готов заплатить за 20-летнего француза 280 миллионов евро.
"Читал в прессе, что Мбаппе может перейти в "Реал" за 280 миллионов евро. Но платить такую сумму за одного игрока - это слишком. Даже Месси, Роналду или Неймар не стоят 280 миллионов. Талант Мбаппе неоспорим. Но не существует футболиста, который оправдал бы такие инвестиции", - приводит слова Ривалдо AS.
На сегодняшний день Мбаппе является самым дорогостоящим футболистом по версии Transfermarkt. Его цена - 200 миллионов евро.
Не пропустите: Неймар: "Уверен, что Мбаппе станет одним из лучших игроков в истории". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гол Джорджевича принёс "Арсеналу" победу над "Крыльями Советов"
-
"Бетис" сделал предложение по защитнику "Барселоны"
-
"Рубин" должен Бердыеву 65 миллионов рублей
-
Ривалдо: "280 миллионов за Мбаппе? Не существует футболиста, который оправдал бы такие инвестиции"
-
Маркизио может завершить карьеру из-за травмы
-
"Баварская" точка бифуркации: 6 игроков, которых мюнхенцы могут подписать этим летом
-
Гвардиола рассказал о своём отношении к расизму в футболе
-
Коутиньо не исключает ухода из "Барселоны"
-
1
Месси: "Есть хорошие игроки - Неймар, Азар, Мбаппе, но Роналду не в этой группе"
-
Месси и Суарес смогут сыграть с "Эспаньолом"
-
"Фратрия" обвинила руководство "Спартака" в недопуске Карреры на фанатский сектор в матче с "Зенитом"
-
"Барселона" и "Ливерпуль" поборются за молодого конголезца Вамангитуку
-
1
"Реал" договорился с Рабьо
-
Месси: "Мне будет тяжело вернуться в Аргентину"
-
Аллегри рассказал о состоянии травмированного Роналду
-
Месси: "Сын спросил, почему меня критикуют в Аргентине"
-
Конте и "Челси" встретятся в суде
-
"Жирона" - "Атлетик": видеотрансляция матча Примеры
-
"Локомотив" выкупит Крыховяка у ПСЖ
-
"Рома" интересуется форвардом сборной Аргентины в качестве возможной замены Джеко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22