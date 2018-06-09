Ривалдо: "Аргентинцы не считают Месси легендой уровня Марадоны"

Известный в прошлом футболист Ривалдо назвал условие, при котором Лионель Месси сможет стать легендой наравне с Диего Марадоной.

"Учитывая то, что Месси добился с "Барселоной" и его вклад в футбол, его уже можно считать легендой. Но очевидно, что самой яркой звездой Аргентины был Марадона, который выиграл Чемпионат Мира.

Поэтому, возможно, что аргентинцы не считают Месси легендой того же уровня. Для фанатов сборной не имеет значения то, что ты сделал на клубном уровне. Месси завоевал много трофеев с "Барселоной" и для болельщиков клуба это важно. Но для фанатов сборной важно выиграть мундиаль. Это самый значимый трофей в футболе. Думаю, пока Месси не выиграет ЧМ, он не станет для аргентинцев легендой уровня Марадоны. Но я на сто процентов верю в Месси.

Месси очень много сделал для клуба и страны. Сейчас он находится в отличной форме, да и сборная показывает неплохую игру. Надеюсь, Лионель выведет Аргентину в финал. Потому что это, возможно, последний его шанс. Лео может не быть легендой для всех аргентинцев, но для футбола в целом он - легенда" - приводит слова Ривалдо Goal.com.

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