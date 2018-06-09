Ривалдо: "Аргентинцы не считают Месси легендой уровня Марадоны"
Известный в прошлом футболист Ривалдо назвал условие, при котором Лионель Месси сможет стать легендой наравне с Диего Марадоной.
"Учитывая то, что Месси добился с "Барселоной" и его вклад в футбол, его уже можно считать легендой. Но очевидно, что самой яркой звездой Аргентины был Марадона, который выиграл Чемпионат Мира.
Поэтому, возможно, что аргентинцы не считают Месси легендой того же уровня. Для фанатов сборной не имеет значения то, что ты сделал на клубном уровне. Месси завоевал много трофеев с "Барселоной" и для болельщиков клуба это важно. Но для фанатов сборной важно выиграть мундиаль. Это самый значимый трофей в футболе. Думаю, пока Месси не выиграет ЧМ, он не станет для аргентинцев легендой уровня Марадоны. Но я на сто процентов верю в Месси.
Месси очень много сделал для клуба и страны. Сейчас он находится в отличной форме, да и сборная показывает неплохую игру. Надеюсь, Лионель выведет Аргентину в финал. Потому что это, возможно, последний его шанс. Лео может не быть легендой для всех аргентинцев, но для футбола в целом он - легенда" - приводит слова Ривалдо Goal.com.
Читайте также: Марадона дал совет Месси накануне ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Абсолютная неоднозначность перед Чемпионатом Мира: Испания вырывает победу у Туниса
-
Новая эпоха "Фурии Рохи": сборная Испании жаждет вернуться на вершину
-
Топ-10 лучших игроков сезона в Лиге 1
-
В статусе чемпионов Европы: Португалия и КриРо едут покорять Россию
-
Возвращение блудных "львов": сборная Марокко едет на Чемпионат Мира в Россию
Лента новостей
-
"Наполи" нашёл замену Пепе Рейне
-
Серхио Ромеро прояснил своё будущее
-
"Торино" опроверг интерес к легенде "Ювентуса"
-
"Манчестер Сити" готовит предложение по хавбеку "Реала"
-
Боярский поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018
-
Сборная Франции теряет Жиру
-
"Тоттенхэм" убедил Алли и Эриксена остаться в клубе
-
Яя Туре обратился к клубу ФНЛ
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Де Хеа при одном условии
-
"Челси" не отказался от притязаний на Сарри
-
Сборная Исландии прибыла в Геленджик
-
Селихов рассказал о ходе восстановления после травмы
-
Президент "Мурсии" назвал следующего главного тренера "Реала"
-
"Барселона" форсирует трансфер де Йонга
-
"Наполи" определился с заменой для Хамшика
-
Сборная Аргентины стала самой возрастной на ЧМ-2018
-
Яго Аспас поучаствовал в девяти голах в 10 матчах за сборную Испании
-
Росицки провёл прощальный матч
-
Мостовой прокомментировал ликвидацию "Амкара" и "Тосно"
-
"Марсель" не хочет расставаться с Пеле
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0