Ривалдо: "Барселона" не очень хорошо справилась со сменой тренера"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался об увольнении Эрнесто Вальверде.

"Барселона" не очень хорошо справилась со сменой тренера. Они вели себя наивно и с неуважением отнеслись к Вальверде. Начать переговоры с другим тренером, пока действующий еще занимает пост - это нехорошо. Футбол - беспощадный бизнес", - приводит слова Ривалдо Goal.com.

Напомним, что новым наставником каталонского клуба стал Кике Сетьен.

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