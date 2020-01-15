Ривалдо: "Барселона" не очень хорошо справилась со сменой тренера"

Теги барселонаривалдокике сетьенэрнесто вальверде

Ривалдо: "Барселона" не очень хорошо справилась со сменой тренера"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался об увольнении Эрнесто Вальверде.

"Барселона" не очень хорошо справилась со сменой тренера. Они вели себя наивно и с неуважением отнеслись к Вальверде. Начать переговоры с другим тренером, пока действующий еще занимает пост - это нехорошо. Футбол - беспощадный бизнес", - приводит слова Ривалдо Goal.com.

Напомним, что новым наставником каталонского клуба стал Кике Сетьен.

Читайте также: У Кике Сетьена есть "ген Барселоны"! Мы собрали кучу высказываний наставника, которые это подтверждают. Больше всего Сетьен любит Месси! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС договорился с Черчесовым о продлении контракта

РФС договорился с Черчесовым о продлении контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов