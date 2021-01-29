Ривалдо: "Барселона" ошиблась, не продав Месси"

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо считает, что каталонскому клубу не стоило препятствовать уходу Лионеля Месси прошлым летом.

"Барса" и до пандемии была не в лучшем финансовом состоянии, а в прошлом году всё стало ещё хуже. Думаю, уход Месси почти неизбежен, но этого будет недостаточно. Возможно, придётся продавать еще нескольких важных футболистов, чтобы заработать.

Руководство клуба ошиблось, не продав Месси. Например, "Реал" продал Роналду где-то за 100 миллионов евро. Ужасно осознавать, что такой талантливый и ценный игрок бесплатно уходит из "Барселоны", когда клуб переживает финансовые проблемы", - написал Ривалдо в колонке для Betfair.

Напомним, что 30 июня 2021 года контракт 33-летнего Месси с "сине-гранатовыми" истечёт, и он сможет уйти в другую команду на правах свободного агента.

Впрочем, аргентинец пока не объявлял о планах покинуть "Барсу", поэтому не исключено, что новый президент убедит его остаться.

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