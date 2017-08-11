Ривалдо: "Барселона" справится с потерей Неймара"

Экс-футболист "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о переходе Неймара в ПСЖ.

"Неймар ушел в ПСЖ, и, несмотря на его важность для "Барселоны" в прошлом, я думаю, что каталонцы справятся с его потерей. Его уход даже может усилить дух команды, показать, что футболисты приходят и уходят, но клуб важнее этого.

Также "Барселона" выручила с этого трансфера огромные деньги, что позволит клубу вздохнуть свободно, а также подписать новых футболистов" - приводит слова Ривалдо Marca.

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