Ривалдо: "Барселоне" нужно купить одного-двух форвардов, если они намерены бороться за победу в ЛЧ"

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Ривалдо: "Барселоне" нужно купить одного-двух форвардов, если они намерены бороться за победу в ЛЧ"

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо считает атаку "сине-гранатовых" недостаточно укомплектованной для достижения серьёзных задач.

"Клубу нужно купить одного-двух форвардов, если они намерены бороться за победу в Лигу Чемпионов. После травмы Ансу Фати это особенно актуально. Куман должен иметь больше возможностей в атаке, чтобы его команда была достаточно конкурентоспособной в больших матчах", - приводит слова Ривалдо Goal.com.

Напомним, что Фати из-за разрыва мениска выбыл из строя на четыре месяца.

"Барса" идёт в Примере на восьмом месте, имея два матча в запасе. В группе ЛЧ команда уверенно лидирует, победив во всех трёх играх.

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