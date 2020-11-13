Ривалдо: "Барселоне" нужно купить одного-двух форвардов, если они намерены бороться за победу в ЛЧ"
Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо считает атаку "сине-гранатовых" недостаточно укомплектованной для достижения серьёзных задач.
"Клубу нужно купить одного-двух форвардов, если они намерены бороться за победу в Лигу Чемпионов. После травмы Ансу Фати это особенно актуально. Куман должен иметь больше возможностей в атаке, чтобы его команда была достаточно конкурентоспособной в больших матчах", - приводит слова Ривалдо Goal.com.
Напомним, что Фати из-за разрыва мениска выбыл из строя на четыре месяца.
"Барса" идёт в Примере на восьмом месте, имея два матча в запасе. В группе ЛЧ команда уверенно лидирует, победив во всех трёх играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14