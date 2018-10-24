Ривалдо: "Был не прав, считая, что Роналду можно заменить"

7 Теги реал мадридкриштиану роналдуривалдо

Ривалдо: "Был не прав, считая, что Роналду можно заменить"Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо высказался об уходе португальского бомбардира Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

"Криштиану Роналду - великолепный игрок. Не только из-за его голов, но и из-за своей индивидуальности, он ненавидит проигрывать. Он оказывал большую помощь на поле своим партнерам по команде, и кажется очевидным, что никто не может его полностью заменить... Я уже говорил, что команда могла восполнить его потерю отличным взаимодействием, но мне кажется, что я был неправ ", - цитирует известного в прошлом бразильского футболиста Betfair.

Напомним, Роналду впервые не забил "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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Комментарии

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Вахтанг

Роналду педик и гандон,а я дырявый

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РМ

Большая ошибка,что не купили ЦФ,а так не заменимых нет

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Gibson

Роналду и в африке Роналду...

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И месси

Ибуффон

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Нэймар лучшэ

Нэймар лучший

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Артур Царикаев

Команда играла на Роналду, и он как наконечник копья пока незаменим. Бензема и Бэйл пока для этого не годятся. "Реалу" надо за любые деньги покупать голеодора.

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Фан Барсы

К моему большому сожалению, 7-е место в турнирной таблице ЛаЛиги только подтверждает его слова.

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