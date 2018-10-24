Ривалдо: "Был не прав, считая, что Роналду можно заменить"

Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо высказался об уходе португальского бомбардира Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

" Криштиану Роналду - великолепный игрок. Не только из-за его голов, но и из-за своей индивидуальности, он ненавидит проигрывать. Он оказывал большую помощь на поле своим партнерам по команде, и кажется очевидным, что никто не может его полностью заменить... Я уже говорил, что команда могла восполнить его потерю отличным взаимодействием, но мне кажется, что я был неправ ", - цитирует известного в прошлом бразильского футболиста Betfair.

Напомним, Роналду впервые не забил "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru