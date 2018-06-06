Ривалдо дал прогноз о карьере новичка "МЮ" Фреда

Теги манчестер юнайтедфредривалдо

Ривалдо дал прогноз о карьере новичка "МЮ" Фреда
Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо дал оценку переходу своего соотечественника хавбека Фреда Родригеса из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед".

"Фред является прекрасным футболистом. Безусловно, ему необходимо время на адаптацию к английскому футболу. Впрочем, если ты хороший игрок, как Фред, то справишься. Уверен, что у него все получится в "МЮ", - приводит слова Ривалдо Sky Sports.

Напомним, что 25-летний Фред перешел в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Фреда. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов