Ривалдо дал прогноз о карьере новичка "МЮ" Фреда



Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо дал оценку переходу своего соотечественника хавбека Фреда Родригеса из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед".

"Фред является прекрасным футболистом. Безусловно, ему необходимо время на адаптацию к английскому футболу. Впрочем, если ты хороший игрок, как Фред, то справишься. Уверен, что у него все получится в "МЮ", - приводит слова Ривалдо Sky Sports.

Напомним, что 25-летний Фред перешел в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Фреда. | http://soccernews.ru