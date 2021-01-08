Ривалдо дал свою оценку игре Месси

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Ривалдо дал свою оценку игре МессиЭкс-футболист "Барселоны" Ривалдо высказался о форварде клуба Лионеле Месси.

"Форвард выдал отличный старт 2021 года. Яркая игра, голы, пасы. Мы все уже привыкли это наблюдать на протяжении многих сезонов. Необходимо сохранить хорошие отношения Месси с клубом и клубу с игроком. Ведь, возможно, его карьера в "Барселоне" подходит к концу.

До сих пор не ясно, будет ли продлен контракт, но своей игрой нападающий показывает, что может продолжать выступать на самом высоком уровне и дальше.

Наблюдать за его игрой - удовольствие. И его нужно ценить. Что особенно хочется отметить, так это то, что даже если аргентинец не показывает максимум на поле, то все равно остается лучшим игроком "Барселоны"", – написал Ривалдо в колонке для Betfair.

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