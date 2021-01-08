Ривалдо дал свою оценку игре Месси

Экс-футболист "Барселоны" Ривалдо высказался о форварде клуба Лионеле Месси.

"Форвард выдал отличный старт 2021 года. Яркая игра, голы, пасы. Мы все уже привыкли это наблюдать на протяжении многих сезонов. Необходимо сохранить хорошие отношения Месси с клубом и клубу с игроком. Ведь, возможно, его карьера в "Барселоне" подходит к концу.

До сих пор не ясно, будет ли продлен контракт, но своей игрой нападающий показывает, что может продолжать выступать на самом высоком уровне и дальше.