Ривалдо: "Думаю, с Неймаром "Барселона" снова может замахнуться на требл"

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Ривалдо: "Думаю, с Неймаром "Барселона" снова может замахнуться на требл"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

"От его возвращения выиграл бы и клуб, и сам Неймар. Здесь у него снова появится возможность стать лучшим футболистом мира.

Реакция фанатов? Больше половины будет против, однако победа над "Реалом" и в Лиге Чемпионов все затмит. Для Неймара сейчас идеальное время, чтобы вернуться в "Барселону". Думаю, с Неймаром "Барселона" снова может замахнуться на требл", - приводит слова Ривалдо AS.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с бразильцем за 300 миллионов евро.

Читайте также: Игроки "Барселоны" одобрили возвращение Неймара. | http://soccernews.ru
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