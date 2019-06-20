Ривалдо: "Думаю, с Неймаром "Барселона" снова может замахнуться на требл"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

"От его возвращения выиграл бы и клуб, и сам Неймар. Здесь у него снова появится возможность стать лучшим футболистом мира.

Реакция фанатов? Больше половины будет против, однако победа над "Реалом" и в Лиге Чемпионов все затмит. Для Неймара сейчас идеальное время, чтобы вернуться в "Барселону". Думаю, с Неймаром "Барселона" снова может замахнуться на требл", - приводит слова Ривалдо AS.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с бразильцем за 300 миллионов евро.

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