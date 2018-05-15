Ривалдо: "Если Неймар не уйдет из ПСЖ, он ничего значимого не выиграет"

Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо оценил перспективы форварда ПСЖ Неймара в его нынешнем клубе.

"ПСЖ - это клуб без истории. Если Неймар не уйдет, он никогда не выиграет ничего значимого, начиная с Лиги Чемпионов. Французская лига имеет слишком низкий уровень в сравнении с испанским или английским чемпионатом", - цитирует бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Эмери высказался по будущему Неймара. | soccernews.ru