Ривалдо: "Если Неймар не уйдет из ПСЖ, он ничего значимого не выиграет"

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Ривалдо: "Если Неймар не уйдет из ПСЖ, он ничего значимого не выиграет"Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо оценил перспективы форварда ПСЖ Неймара в его нынешнем клубе.

"ПСЖ - это клуб без истории. Если Неймар не уйдет, он никогда не выиграет ничего значимого, начиная с Лиги Чемпионов. Французская лига имеет слишком низкий уровень в сравнении с испанским или английским чемпионатом", - цитирует бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Эмери высказался по будущему Неймара. | soccernews.ru

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