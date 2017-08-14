Ривалдо: "Это лучший выбор для Паулиньо"

Обладатель "Золотого мяча" 1999 года Ривалдо прокомментировал переход полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо в каталонскую "Барселону".

"Добро пожаловать в "Барселону", я желаю тебе удачи в этой новой главе твоей карьеры. Без сомнения, это был лучший выбор", - написал известный в прошлом футболист в своем твиттере.

Напомним, трансфер Паулиньо обошелся "Барсе" в 40 миллионов евро. | soccernews.ru