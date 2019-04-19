Ривалдо хочет, чтобы Неймар перешёл в "Барселону" или "Реал"
Легендарный бразильский футболист Ривалдо советует своему соотечественнику Неймару покинуть ПСЖ и присоединиться к одному из испанских грандов.
"Неймар допустил ошибку, он должен это осознать. Я бы хотел, чтобы он вернулся в "Барселону". Но если не получится, то я бы хотел, чтобы ради блага испанского футбола его попытался подписать "Реал", - приводит слова Ривалдо Football Espana.
Напомним, что 27-летний Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро.
С тех пор звёздный нападающий сыграл 53 матча, забил 48 голов и сделал 27 ассистов.
Не пропустите: Неймар вернется на поле в матче с "Монако" спустя три месяца после травмы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
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|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25