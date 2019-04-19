Ривалдо хочет, чтобы Неймар перешёл в "Барселону" или "Реал"

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Ривалдо хочет, чтобы Неймар перешёл в "Барселону" или "Реал"

Легендарный бразильский футболист Ривалдо советует своему соотечественнику Неймару покинуть ПСЖ и присоединиться к одному из испанских грандов.

"Неймар допустил ошибку, он должен это осознать. Я бы хотел, чтобы он вернулся в "Барселону". Но если не получится, то я бы хотел, чтобы ради блага испанского футбола его попытался подписать "Реал", - приводит слова Ривалдо Football Espana.

Напомним, что 27-летний Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро.

С тех пор звёздный нападающий сыграл 53 матча, забил 48 голов и сделал 27 ассистов.

Не пропустите: Неймар вернется на поле в матче с "Монако" спустя три месяца после травмы. | http://soccernews.ru

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