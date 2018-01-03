Ривалдо: "Коутиньо сможет добиться успеха в "Барселоне"

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо прокомментировал возможный переход полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо является прекрасным футболистом. Если он перейдет в "Барселону", то легко добьется успеха. У него есть все, чтобы заиграть в этом клубе. Он подходит под стиль игры "Барселоны" и у него будет время для адаптации.

Уход Неймара был тяжелым ударом для "Барселоны". Он ушел, так как получил хорошее предложение. В "Барселоне" он всегда был в тени Месси. Даже если он показывал классную игру, то Месси все равно оставался Месси, и до завершения его карьеры еще далеко. Неймар ушел, чтобы попробовать стать лучшим в мире. Для этого ему нужно выбить Криштиану Роналду из Лиги Чемпионов.

Фанаты критиковали Паулиньо за возраст и сумму, заплаченную за него. Болельщики переживали, что его трансфер не окупится. Но я всегда знал, что Паулиньо хорошо работает в центре поля. Он хорош и в клубе, и в сборной Бразилии. Если не забивает Месси, то забьет Паулиньо", - приводит слова Ривалдо Marca.

Ранее сообщалось, что 25-летний Коутиньо отказывается играть за "Ливерпуль", так как намерен в январе стать игроком "Барселоны".

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