Ривалдо: "Коутиньо сможет добиться успеха в "Барселоне"

Теги ливерпульфилиппе коутиньо

Ривалдо: "Коутиньо сможет добиться успеха в "Барселоне"

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо прокомментировал возможный переход полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо является прекрасным футболистом. Если он перейдет в "Барселону", то легко добьется успеха. У него есть все, чтобы заиграть в этом клубе. Он подходит под стиль игры "Барселоны" и у него будет время для адаптации.

Уход Неймара был тяжелым ударом для "Барселоны". Он ушел, так как получил хорошее предложение. В "Барселоне" он всегда был в тени Месси. Даже если он показывал классную игру, то Месси все равно оставался Месси, и до завершения его карьеры еще далеко. Неймар ушел, чтобы попробовать стать лучшим в мире. Для этого ему нужно выбить Криштиану Роналду из Лиги Чемпионов.

Фанаты критиковали Паулиньо за возраст и сумму, заплаченную за него. Болельщики переживали, что его трансфер не окупится. Но я всегда знал, что Паулиньо хорошо работает в центре поля. Он хорош и в клубе, и в сборной Бразилии. Если не забивает Месси, то забьет Паулиньо", - приводит слова Ривалдо Marca.

Ранее сообщалось, что 25-летний Коутиньо отказывается играть за "Ливерпуль", так как намерен в январе стать игроком "Барселоны".

Не пропустите: Каррагер советует "Ливерпулю" удержать Коутиньо до лета. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов