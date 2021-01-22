Ривалдо назвал четыре причины для перехода Месси в ПСЖ

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо порассуждал о возможном переходе действующего капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси в ПСЖ.

По мнению бразильца, у 33-летнего футболиста есть не менее четырёх причин для того, чтобы принять предложение парижского клуба.

1) Аргентинский тренер - с января команду возглавляет Маурисио Почеттино;

2) Неймар - бразилец много лет поддерживает дружеские связи с Месси и неоднократно говорил, что хочет снова играть вместе с ним;

3) Лига 1 - уровень чемпионата позволит звёздному аргентинцу не только выделяться, но и не выкладываться на максимум перед важными матчами Лиги Чемпионов;

4) Финансовые возможности ПСЖ - клуб сможет удовлетворить требования форварда по зарплате.

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