Ривалдо назвал единственного игрока, который сможет заменить Месси в "Барселоне"

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо назвал единственного игрока, который сможет заменить Лионеля Месси в "Барселоне".

По мнению чемпиона мира 2002 года, с этой ролью способен справиться только бразильский форвард Неймар, который сейчас выступает за ПСЖ.

"Уход Месси должен заботить всех болельщиков и руководство "Барселоны". Нужно искать замену, хотя это трудно сделать. На сегодняшний день идеальной заменой для Месси может стать только Неймар. Если он вернётся в "Барселону", будет здорово. Неймар - отличный игрок, который умеет делать результат", - цитирует Ривалдо Sport.es.

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро.

В составе "сине-гранатовых" звёздный нападающий сыграл 186 матчей, забил 105 голов и сделал 76 ассистов.

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