Ривалдо назвал фаворита в борьбе за Коутиньо

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Ривалдо назвал фаворита в борьбе за Коутиньо

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо поделился информацией о будущем полузащитника Филиппе Коутиньо, находящегося в аренде в "Баварии".

"Челси" - фаворит в борьбе за Коутиньо. Не думаю, что их отпугнет его повреждение. Следующий сезон начнется нескоро, поэтому у него будет время для полного восстановления.

Если сделка сорвется, то Филиппе останется в "Барселоне". Возможно, если он согласится на сокращение зарплаты, то руководство посмотрит на него по-другому, и он получит свой шанс", - приводит слова Ривалдо Goal.com.

Коутиньо провел за "Баварию" 32 игры, забил 9 голов и отдал 8 ассистов. Однако мюнхенский клуб отказался выкупать бразильца.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Согласится на понижение зарплаты ради Лео?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,он же хотел играть в клубе мечты)Вот,играет,если так можно выразиться,в основном на банке Баварии,ха-ха!

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