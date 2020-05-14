Ривалдо назвал фаворита в борьбе за Коутиньо
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо поделился информацией о будущем полузащитника Филиппе Коутиньо, находящегося в аренде в "Баварии".
"Челси" - фаворит в борьбе за Коутиньо. Не думаю, что их отпугнет его повреждение. Следующий сезон начнется нескоро, поэтому у него будет время для полного восстановления.
Если сделка сорвется, то Филиппе останется в "Барселоне". Возможно, если он согласится на сокращение зарплаты, то руководство посмотрит на него по-другому, и он получит свой шанс", - приводит слова Ривалдо Goal.com.
Коутиньо провел за "Баварию" 32 игры, забил 9 голов и отдал 8 ассистов. Однако мюнхенский клуб отказался выкупать бразильца.
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